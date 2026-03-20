15:06, 20 марта 2026Авто

Рост цен вынудил российских автовладельцев экономить на обслуживании

Марина Аверкина
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рост цен вынуждает российских автовладельцев сокращать траты на обслуживание машин, предпочитая автосервисам самостоятельный ремонт. Уже 39 процентов владельцев машин отказались от услуг специалистов и взяли на себя заботу об автомобиле. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Для 56 процентов опрошенных самой значительной тратой является обязательное страхование автогражданской ответственности. Еще 52 процента автомобилистов признались, что для них существенными оказались расходы на прохождение технического обслуживания. Сезонную замену шин и их покупку выделили 40 процентов респондентов.

Для 32 процентов участников опроса серьезной финансовой нагрузкой стали незапланированный ремонт и комплексный уход за транспортным средством. Еще 24 процента водителей указали на высокую стоимость каско, а 20 процентов — на налоговые и иные сборы.

Участники исследования сообщили о значительном подорожании обслуживания машин за год. У 32 процентов автомобилистов итоговые расходы выросли на 15-29 процентов. Еще 27 процентов столкнулись с увеличением затрат от 10 до 14 процентов. Для 17 процентов владельцев транспортных средств расходы поднялись более чем на 30 процентов, в то время как у 16 процентов прибавка составила от 5 до 9 процентов. Только 7 процентов опрошенных не заметили никаких изменений в тратах, в вот снизить издержки смог один процент автомобилистов.

Чаще россияне самостоятельно выполняют мелкий ремонт, замену расходных элементов и несложное обслуживание собственными силами. Об этом рассказали 39 процентов опрошенных. Еще 37 процентов приняли решение перенести не требующие срочности ремонтные работы на более поздний срок. Реже использовать машину стал 31 процент участников опроса.

Экономят на запчастях, покупая дешевые варианты и расходники, 29 процентов водителей. При этом 28 процентов увеличили промежутки между прохождением технического обслуживания, а 22 процента стали активнее мониторить скидки и специальные предложения на сервисные услуги, покупку комплектующих и сопутствующие работы.

Большинство респондентов признались, что в попытке сэкономить редко жертвуют страховкой. Каско всегда приобретают 26 процентов участников опроса. Еще 20 процентов оформляют такую страховку исключительно для новых автомобилей, а 10 процентов — только при наличии выгодного предложения на рынке.

Ранее в России подсчитали доход бюджета от штрафов для водителей без ОСАГО. В итоге получилась впечатляющая сумма.

