В России подсчитали доход бюджета от штрафов для водителей без ОСАГО

Штрафы для автомобилистов без ОСАГО принесут бюджету до 3,2 млрд руб. ежедневно

Российский бюджет может ежедневно пополняться на 3,2 миллиарда рублей благодаря автомобилистам без ОСАГО, пишет Telegram-канал Baza.

Из изменений в Кодексе по административным правонарушениям, принятым Государственной Думой, следует, что за зафиксированное дорожной камерой отсутствие страхового полиса может быть выписан только один штраф в сутки. За подобное нарушение санкция составляет 800 рублей.

В Российском союзе автостраховщиков источнику сообщили, что от 7 до 10 процентов автовладельцев из 40 миллионов ездят без ОСАГО. То есть речь идет о цифре от 2,8 до 4 миллионов человек. При этом в организации отметили, что не все из них являются активными участниками движения. У кого-то машины простаивают в гаражах, у кого-то по две машины в семье, но эксплуатируют только одну. В РСА уверены, что поправки приведут к тому, что все автомобилисты обзаведутся ОСАГО.

Baza подсчитала: если бы все водители без ОСАГО в один день были зафиксированы дорожными камерами, то совокупно бюджет получил бы до 3,2 миллиарда рублей. Но реальная сумма будет меньше — от 100 до 320 миллионов рублей в день.

По мнению председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, изменения повысят безопасность на дорогах. Когда все водители будут иметь полисы, они перестанут опасаться, что после аварии, произошедшей не по их вине, им придется самостоятельно судиться с виновником для получения компенсации, считает он.

Эксперт также призвал не драматизировать ситуацию с размерами взысканий. Реальные суммы, которые будут уплачивать нарушители, окажутся в разы меньше потенциального максимума. Тому есть несколько причин. Так, среди зарегистрированных машин числится много утиля, который не снят с учета. Также значительная часть водителей без страховки попадает в объективы камер не ежедневно.

