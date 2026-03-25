16:26, 25 марта 2026

Часть россиян предупредили об аномальной погоде

Температура на большей части европейской территории РФ на месяц опережает норму
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

На сегодняшний день температура на большей части европейской части России на месяц опережает норму. Об аномальной погоде граждан предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, 25 марта европейская территория РФ в основном находится под влиянием западной периферии погожего азиатского антициклона. «Северо-Запад страны окажется на орбите атлантического циклона, из-за чего здесь усилится ветер и пройдут дожди, на Кольском полуострове и севере Поморья, переходящие в снегопады. Сохранится неустойчивость в атмосфере юга нашей страны, где местами пройдут осадки, в горах Кавказа — со снегом. Обложные дожди прошумят в южном Приуралье», — поделился информацией он. При этом особенно ненастная погода, отметил Тишковец, будет в Башкортостане и Челябинской области.

Что касается температуры, днем столбики термометров на Русском Севере максимально покажут плюс 3-8 градусов, в средней полосе — плюс 7-12, местами до плюс 16 градусов. На юге страны воздух будет прогреваться до 13-18 градусов, а в низовьях Волги — до 21 градуса тепла, рассказал синоптик.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве до 28 марта из-за гололедицы на дорогах.

