19:12, 25 марта 2026Силовые структуры

Экс-губернатор Курской области заявил о получении Старовойтом многомиллионных «откатов»

Варвара Митина (редактор)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Суды общей юрисдикции / ТАСС

В ходе судебного заседания по делу о коррупции бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил данные им на следствии показания в отношении своего предшественника Романа Старовойта. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Смирнов заявил, что Старовойт получал в качестве «откатов» десятки миллионов рублей.

Ранее Смирнов заключил сделку со следствием, в рамках которой признался в получении около 30 миллионов рублей взяток от бизнесменов по контрактам, которые были связаны с устройством фортификационных сооружений на границе

Роман Старовойт был отправлен в отставку с поста министра транспорта России указом президента 7 июля 2025 года. В тот же день его тело с огнестрельным ранением обнаружили на парковке в Одинцовском округе. Основная версия следствия — самоубийство.

