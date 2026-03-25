Иран захотел закончить войну с США только при достижении своих стратегических целей

16:20, 25 марта 2026Мир

Fars: Иран закончит войну с США только после достижения своих целей
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран закончит войну с США только после достижения всех своих стратегических целей. Об этом в Telegram со ссылкой на высокопоставленный источник в иранском правительстве сообщает агентство Fars.

«Иран не принимает прекращение огня. В принципе, нелогично вступать в такой процесс с теми, кто нарушает соглашение», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, Исламская Республика Иран настаивает на необходимости реализации своих стратегических целей, без чего мирное соглашение невозможно.

Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер иранского парламента Мохаммад-Бакер Калибаф сохранят своеобразный иммунитет от США и Израиля на время ведения переговоров.

    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Орбан предрек обращение Европы к России по одному поводу

    Оценены риски для россиян на Кубе из-за блокады США

    Министр обороны Украины назвал проблемы ВСУ

    Момент аварии с пытавшимся зарезать девушку на севере Москвы попал на видео

    Уехавшая из России Лазарева пошутила над туалетом в Европе

    Житель Подмосковья пожаловался на живую мышь в доставке «Пятерочки»

    Часть россиян предупредили об аномальной погоде

    У молодых москвичей появилось неожиданное хобби

    В партии Зеленского высказались о кризисе в Раде

    Все новости
