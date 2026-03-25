Иран захотел закончить войну с США только при достижении своих стратегических целей

Fars: Иран закончит войну с США только после достижения своих целей

Иран закончит войну с США только после достижения всех своих стратегических целей. Об этом в Telegram со ссылкой на высокопоставленный источник в иранском правительстве сообщает агентство Fars.

«Иран не принимает прекращение огня. В принципе, нелогично вступать в такой процесс с теми, кто нарушает соглашение», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, Исламская Республика Иран настаивает на необходимости реализации своих стратегических целей, без чего мирное соглашение невозможно.

Ранее стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер иранского парламента Мохаммад-Бакер Калибаф сохранят своеобразный иммунитет от США и Израиля на время ведения переговоров.