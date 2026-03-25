Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:31, 25 марта 2026

Два человека в Иране получили от Израиля и США «своебразный иммунитет»

Глава МИД Ирана Аракчи и спикер парламента Калибаф получили иммунитет от США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Pierre Albouy / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер иранского парламента Мохаммад-Бакер Калибаф получили иммунитет от США и Израиля. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Channel 14.

Оба чиновника, уточняют собеседники израильского телеканала, сохранят «своеобразный иммунитет» на протяжении всего времени переговоров, то есть в течение пяти дней.

Ранее стало известно, что Пакистан выступил посредником в передаче иранской стороне предложения Соединенных Штатов по переговорам.

По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, американско-иранские мирные переговоры должны состояться в пакистанском Исламабаде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok