Два человека в Иране получили от Израиля и США «своебразный иммунитет»

Глава МИД Ирана Аракчи и спикер парламента Калибаф получили иммунитет от США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер иранского парламента Мохаммад-Бакер Калибаф получили иммунитет от США и Израиля. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Channel 14.

Оба чиновника, уточняют собеседники израильского телеканала, сохранят «своеобразный иммунитет» на протяжении всего времени переговоров, то есть в течение пяти дней.

Ранее стало известно, что Пакистан выступил посредником в передаче иранской стороне предложения Соединенных Штатов по переговорам.

По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, американско-иранские мирные переговоры должны состояться в пакистанском Исламабаде.