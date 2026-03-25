Бывший СССР
16:31, 25 марта 2026

Министр обороны Украины Федоров: В ВСУ дефицит людей и проблема с подготовкой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) дефицит людей, проблема с подготовкой, сложности с логистикой и низкое моральное состояние. Проблемы украинской армии назвал в Telegram министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Продолжительность пребывания на позициях, сложность выходов и входов, затрудненная логистика под постоянными атаками дронов, нехватка людей, качество подготовки военнослужащих, обеспечение дронами и необходимой техникой, моральное состояние», — перечислил проблемы министр.

Он добавил, что его команда готовит изменения по проблемам мобилизации и дезертирства, чтобы решить часть проблем.

Ранее на Украине анонсировали вынужденное решение по мобилизации. Близкий к офису президента Украины Владимира Зеленского источник отметил, что страну ожидают непопулярные решения по вопросам бронирования и самовольного оставления части. Подробности не раскрывались.

    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Захарова отреагировала двумя словами на обвинения Молдавии в загрязнении Днестра

    Захарова ответила на недовольство Израиля позицией России по Ирану

    Раскрыты личности пострадавшей от резни москвички и ее бойфренда-сталкера

    Орбан назвал способ предотвратить войну России и Европы

    Офисным работникам перечислили меры профилактики болей в спине

    Орбан предрек обращение Европы к России по одному поводу

    Оценены риски для россиян на Кубе из-за блокады США

    Министр обороны Украины назвал проблемы ВСУ

    Момент аварии с пытавшимся зарезать девушку на севере Москвы попал на видео

    Все новости
