01:27, 25 марта 2026Мир

Тарлев назвал разрыв Молдавии с Россией ошибкой

Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал разрыв Кишинева с Москвой ошибкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Экс-премьер Молдавии, депутат парламента от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев назвал ошибкой разрыв с Россией, которая может быть для республики надежным стратегическим партнером. Об этом пишет РИА Новости.

«Нынешняя политика не ведет мудрые отношения с таким игроком на международном рынке, как Россия», — подчеркнул он.

По его словам, это не соответствует интересам Молдавии. Как указал Тарлев, это большой удар против национальной экономики, бизнеса и граждан Молдавии. Он добавил, что Москва может быть для Кишинева надежным стратегическим партнером.

Ранее стало известно, что Молдавия готова стать частью «коалиции желающих» по Украине.

    Последние новости

    Раскрыты 15 пунктов мирного плана США по Ирану

    В Подмосковье спасли пролежавшую восемь часов в снегу 84-летнюю пенсионерку

    Манул Тимофей из Московского зоопарка во второй раз остался без невесты

    Учительница музыки призналась в сексе с несовершеннолетним

    Спортсмен без рук и ног застрелил человека во время ссоры в автомобиле

    Обнаружена неожиданная польза привычной ягоды при диабете

    В Подмосковье родился младенец-богатырь весом около шести килограммов

    В Москве колесо прокатилось по туннелю отдельно от грузовика

    Ким Чен Ын направил письмо Путину

    Иран обратился к России и Китаю с просьбой

    Все новости
