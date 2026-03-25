Экс-премьер Молдавии Тарлев назвал разрыв Кишинева с Москвой ошибкой

Экс-премьер Молдавии, депутат парламента от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев назвал ошибкой разрыв с Россией, которая может быть для республики надежным стратегическим партнером. Об этом пишет РИА Новости.

«Нынешняя политика не ведет мудрые отношения с таким игроком на международном рынке, как Россия», — подчеркнул он.

По его словам, это не соответствует интересам Молдавии. Как указал Тарлев, это большой удар против национальной экономики, бизнеса и граждан Молдавии. Он добавил, что Москва может быть для Кишинева надежным стратегическим партнером.

Ранее стало известно, что Молдавия готова стать частью «коалиции желающих» по Украине.