Москвичам дали прогноз на следующую неделю

Синоптик Позднякова: На следующей неделе в Москве пройдут дожди

На следующей неделе в Москве ожидаются осадки в виде дождей. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, 30 и 31 марта в столице понизится давление, а погоду начнут определять атмосферные фронты. «Ожидается, что пройдут дожди различной интенсивности. Так что выходные дни просто будут, как говорится, завершением вот этого длительного периода очень комфортной погоды», — отметила Позднякова.

Она добавила, что дожди будут не затяжными. Согласно прогнозам, осадки продолжат идти и в первых числах апреля.

Ранее сообщалось, что в «желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до субботы. Причиной стала гололедица на дорогах города.