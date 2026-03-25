Москвичам дали прогноз на следующую неделю

17:29, 25 марта 2026

Синоптик Позднякова: На следующей неделе в Москве пройдут дожди
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На следующей неделе в Москве ожидаются осадки в виде дождей. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, 30 и 31 марта в столице понизится давление, а погоду начнут определять атмосферные фронты. «Ожидается, что пройдут дожди различной интенсивности. Так что выходные дни просто будут, как говорится, завершением вот этого длительного периода очень комфортной погоды», — отметила Позднякова.

Она добавила, что дожди будут не затяжными. Согласно прогнозам, осадки продолжат идти и в первых числах апреля.

Ранее сообщалось, что в «желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до субботы. Причиной стала гололедица на дорогах города.

