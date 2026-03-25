07:07, 25 марта 2026Бывший СССР

На Украине обвинили крупных бизнесменов в попытках нажиться на панике

Скороход: Крупные украинские бизнесмены манипулируют ценами на топливо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала «МаякUA» обвинила крупных украинских бизнесменов в манипулировании ценами на топливо и в попытках нажиться на панике.

Парламентарий отметила, что изначально, когда произошел молниеносный скачок цен на фоне обострения на Ближнем Востоке, закупки и резервы были еще по старым ценам.

«То есть просто на людях неплохо заработали, и на панике неплохо заработали», — возмутилась Скороход.

Она добавила, что власти не смогли повлиять на ситуацию, провели обсуждения и в итоге не приняли ключевого решения, которое могло бы изменить ситуацию.

Ранее издание «Страна.ua» назвало тяжелое последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины. В материале отмечается, что подорожание топлива может привести к проблемам с удобрениями и сложностям в аграрной сфере республики.

    Последние новости

    ВСУ атаковали несколько регионов России. В Ленобласти загорелся порт Усть-Луга, в Белгороде начались перебои со светом и водой

    На Украине обвинили крупных бизнесменов в попытках нажиться на панике

    Внешность оголившегося 58-летнего актера вызвала споры в сети

    В России предложили ограничить наценку на одну категорию товаров

    Известной актрисы не стало при загадочных обстоятельствах

    Зарабатывающая на откровенных фото девственница выдвинула требования к будущему мужу

    В Ленобласти начался пожар после атаки ВСУ

    Попавший под санкции ЕС французский журналист захотел жить и работать в России

    Командир корпуса ВСУ лег в больницу ради увольнения из армии перед проверкой Генштаба

    Низкий уровень одного микроэлемента связали с риском смерти при деменции

    Все новости
