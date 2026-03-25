На Украине обвинили крупных бизнесменов в попытках нажиться на панике

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире YouTube-канала «МаякUA» обвинила крупных украинских бизнесменов в манипулировании ценами на топливо и в попытках нажиться на панике.

Парламентарий отметила, что изначально, когда произошел молниеносный скачок цен на фоне обострения на Ближнем Востоке, закупки и резервы были еще по старым ценам.

«То есть просто на людях неплохо заработали, и на панике неплохо заработали», — возмутилась Скороход.

Она добавила, что власти не смогли повлиять на ситуацию, провели обсуждения и в итоге не приняли ключевого решения, которое могло бы изменить ситуацию.

Ранее издание «Страна.ua» назвало тяжелое последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины. В материале отмечается, что подорожание топлива может привести к проблемам с удобрениями и сложностям в аграрной сфере республики.

