Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:40, 6 марта 2026Бывший СССР

Названо тяжелое последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины

«Страна»: Конфликт на Ближнем Востоке ведет к проблеме с удобрениями на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Издание «Страна.ua» назвало тяжелое последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины. В материале отмечается, что подорожание топлива может привести к проблемам с удобрениями и сложностям в аграрной сфере республики.

Журналисты уточнили, что крупнейшие операторы готовятся к дефициту топлива и ограничивают его продажи, не более 500 тонн в одни руки. Кроме того, дизель поднялся в цене до 70 гривен за литр, хотя в прошлом году был чуть дороже 50 гривен.

Как заявил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, нынешний сезон станет очень сложным и дорогим для аграриев, некоторые фермеры уже заявили, что не будут сеять на фоне резкого подорожания топлива.

Томич также отметил, что на Украине наблюдается нехватка удобрений, эта проблема существовала и ранее, но сейчас на фоне конфликта на Ближнем Востоке ситуация обострилась. Так, издание указало, что через перекрытый Ормузский пролив идет 26 процентов мировой торговли азотными удобрениями.

Из-за рисков судоходства подорожал фрахт, некоторые виды удобрений подорожали на 15-25 долларов за тонну. Аграрии не исключают рост цен еще на 20-30 долларов, что станет критическим для некоторых хозяйств, приведет к снижению урожая на десять процентов и более и вызовет подорожание себестоимости продуктов на 30 процентов и более.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Симон Тальяпьетра заявил, что резкий рост цен на нефть, вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке, который может создать перебои в поставках топлива, в перспективе будет выгодным для России. По словам эксперта, это «хорошая новость» для Москвы и «плохая новость для Украины». Он добавил, что любое повышение цен на нефть способствует пополнению бюджета РФ, потенциально помогая финансировать армию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

    Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы вернулись на родину

    В США уличили Китай в помощи Ирану

    Иран высказался об инциденте в Нахичевани

    Названо тяжелое последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины

    Белый дом объяснил слова Трампа о безоговорочной капитуляции Ирана

    В Польше осудили угрозу Зеленского в адрес Орбана

    Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на топливо

    Мужчина протаранил на пикапе ужинавшую с друзьями бывшую жену и назвал это случайностью

    США и Израилю предрекли большие потери в случае отправки сухопутных войск в Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok