23:44, 2 марта 2026Экономика

На Западе резкий рост цен на нефть назвали «плохой новостью» для Украины

CNN: Резкий рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке выгоден России
Александра Синицына
Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Резкий рост цен на нефть, вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке, который может создать перебои в поставках топлива, в перспективе будет выгодным для России. К такому выводу пришел старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Симон Тальяпьетра, ее слова приводит CNN.

«Способность России продолжать боевые действия на Украине очень сильно связана с нефтяной рентой (доходами), и благодаря этим событиям российское государство получает дополнительную нефтяную ренту», — указал аналитик.

Тальяпьетра заявил, что это «хорошая новость» для Москвы и «плохая новость для Украины». Он добавил, что любое повышение цен на нефть способствует пополнению бюджета РФ, потенциально помогая финансировать армию.

Нефть в рамках сегодняшней торговой сессии подскочила в цене более чем на 8 процентов, примерно до 79 долларов за баррель. На фоне этого нефтяные компании стали локомотивом роста российского рынка, рассказал портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

