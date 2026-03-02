Реклама

Экономика
18:42, 2 марта 2026Экономика

Рост российского фондового рынка связали с одним фактором

Аналитик Федосов: Индекс Мосбиржи вырос благодаря подорожанию акций нефтяников
Дмитрий Воронин

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Наблюдавшийся в понедельник, 2 марта, рост российского фондового рынка связан прежде всего с ситуацией на Ближнем Востоке, а сам выросший индекс Мосбиржи в случае затягивания конфликта «может получить дополнительный импульс от роста нефти и золота». Соответствующий комментарий портфельного управляющего УК «Первая» Максима Федосова поступил в редакцию «Ленты.ру».

Нефть в рамках сегодняшней торговой сессии подскочила в цене более чем на 8 процентов, примерно до 79 долларов за баррель. На фоне этого нефтяные компании стали локомотивом роста российского рынка, констатировал эксперт.

Индекс Мосбиржи достигал 2851 пункта, а к моменту написания материала скорректировался до 2835,75, прибавляя 1,31 процента.

«При нарастании эскалации индекс может закрепиться на уровне 2850 пунктов», — полагает аналитик.

Он также обратил внимание на то, что крупнейший производитель СПГ QatarEnergy, который после ракетной атаки остановил производство, анонсировал на фоне угроз объявления форс-мажора.

