Назван замедляющий ухудшение памяти привычный продукт

JAMA: Потребление мяса замедляет ухудшение памяти при определенном наборе генов

Ученые выяснили, что более высокое потребление мяса может быть связано с более медленным ухудшением памяти и более низким риском деменции у пожилых людей с определенным вариантом гена APOE. Речь идет о генотипах ε3/ε4 и ε4/ε4, которые считаются связанными с повышенным риском болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

В исследовании участвовали 2157 человек старше 60 лет без деменции на момент начала наблюдения. За 15 лет у 296 из них развилось это заболевание. Отдельно ученые проанализировали группу людей с вариантами APOE ε3/ε4 и ε4/ε4 — это примерно четверть всех участников. Именно у них более высокое потребление мяса оказалось связано с более благоприятными показателями когнитивного здоровья.

У носителей этих генетических вариантов высокое потребление мяса по сравнению с низким было связано с более медленным снижением когнитивных функций и примерно на 55 процентов более низким риском деменции. У участников с другими вариантами гена такой связи не обнаружили. При этом более высокая доля переработанного мяса в рационе, наоборот, была связана с менее благоприятным прогнозом.

Авторы подчеркивают, что исследование было наблюдательным, а значит, не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты показывают, что влияние питания на здоровье мозга может зависеть от генетических особенностей человека, и универсальные диетические рекомендации могут подходить не всем одинаково.

