Раскрыт неожиданный фактор ускоренного ухудшения памяти

AJE: Финансовые трудности ускоряют ухудшение памяти и когнитивное старение

Финансовые трудности могут ускорять ухудшение памяти и когнитивное старение. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие связь между уровнем финансового благополучия и состоянием памяти у людей старше 50 лет. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Epidemiology (AJE).

В работе использовались данные 7 676 человек, за которыми наблюдали в течение десяти лет. Выяснилось, что ухудшение финансового положения связано с более низкими показателями памяти и более быстрым когнитивным спадом. У людей с заметным финансовым ухудшением скорость снижения памяти соответствовала примерно дополнительным пяти месяцам старения в год.

Исследователи отмечают, что влияние связано не только с уровнем дохода, но и с общим ощущением финансового стресса — трудностями с оплатой счетов, нехваткой ресурсов и постоянным напряжением. Эти факторы могут перегружать когнитивные ресурсы, ограничивать доступ к медицинской помощи и снижать социальную активность.

Авторы подчеркивают, что поддержка финансового благополучия в среднем и пожилом возрасте может играть важную роль в сохранении когнитивного здоровья и снижении риска деменции.

Ранее стало известно, что соблюдение диеты MIND замедляет возрастные изменения в мозге.