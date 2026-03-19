14:24, 19 марта 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор ускоренного ухудшения памяти

AJE: Финансовые трудности ускоряют ухудшение памяти и когнитивное старение
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: megaflopp / Shutterstock / Fotodom

Финансовые трудности могут ускорять ухудшение памяти и когнитивное старение. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие связь между уровнем финансового благополучия и состоянием памяти у людей старше 50 лет. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Epidemiology (AJE).

В работе использовались данные 7 676 человек, за которыми наблюдали в течение десяти лет. Выяснилось, что ухудшение финансового положения связано с более низкими показателями памяти и более быстрым когнитивным спадом. У людей с заметным финансовым ухудшением скорость снижения памяти соответствовала примерно дополнительным пяти месяцам старения в год.

Исследователи отмечают, что влияние связано не только с уровнем дохода, но и с общим ощущением финансового стресса — трудностями с оплатой счетов, нехваткой ресурсов и постоянным напряжением. Эти факторы могут перегружать когнитивные ресурсы, ограничивать доступ к медицинской помощи и снижать социальную активность.

Авторы подчеркивают, что поддержка финансового благополучия в среднем и пожилом возрасте может играть важную роль в сохранении когнитивного здоровья и снижении риска деменции.

Ранее стало известно, что соблюдение диеты MIND замедляет возрастные изменения в мозге.

