13:54, 25 марта 2026Интернет и СМИ

Объявлены победители олимпиады «Технокубок»

Победителем олимпиады «Технокубок» стал Михаил Запольский из Москвы
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock / Fotodom

Абсолютным победителем олимпиады по программированию «Технокубок» стал Михаил Запольский из Москвы, набравший 525 баллов. Результаты сообщаются в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Второе, третье и четвертое места разделили Матвей Макаров из Нижнего Новгорода, Артем Устименко из Москвы и Семен Виноградов из Екатеринбурга. Они заработали 510 баллов.

Дипломы I степени получили Всеволод Кондрашин (Екатеринбург), Дмитрий Шейкин (Ульяновск), Максим Харламов (Череповец) и Егор Котлечков (Екатеринбург).

В олимпиаде приняли участие более восьми тысяч школьников 8-11 классов. Финал соревнования объединил 128 лучших юных программистов со всей России. Победителями и призерами стали 32 школьника.

В 2025–2026 учебном году интеллектуальное соревнование проводилось в обновленном формате и включало два независимых онлайн-отбора и серию очных туров на 19 площадках в разных городах. В финальный тур вошли задачи по алгоритмам, структурам данных и программированию на языках C++, Python, Java, C#, Kotlin, Go.

Кроме того, финалисты «Технокубка» приняли участие в разборе заданий от тестера задач олимпиады и методиста Олимпиадных школ МФТИ Ивана Белкова и прослушали лекцию директора по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрея Гостева о развитии IT-продуктов.

«Технокубок» — олимпиада, учрежденная МФТИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана и VK. Она входит в перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников. Победители и призеры получают льготы при поступлении в ведущие технические вузы: от 100 баллов за ЕГЭ по информатике до зачисления без вступительных испытаний.

