Орбан: Россия в любом случае добьется поставленных целей СВО

Россия добьется поставленных целей в рамках специальной военной операции (СВО), так как ее позиция разумна. Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Трансляция доступна в соцсети X.

«Позиция России, даже если она вам не нравится… по крайней мере, разумная. Они будут следовать за целью. И они ее добьются. В любом случае», — сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, ключевой вопрос сейчас заключается в том, как на это отреагирует Европейский союз (ЕС). Он призвал партнеров по ЕС как можно скорее перейти к мирным переговорам вместо продолжения боевых действий.

Ранее Орбан заявил, что Европе следует признать невозможность принятия Украины в ЕС и НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Политик пояснил, что укрепление ситуации и налаживание деловых отношений с Россией позволит заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и другим направлениям. По словам Орбана, в таком случае между Россией и Европой может сложиться плодотворное сотрудничество.