16:49, 25 марта 2026Мир

Орбан заявил о неизбежном достижении Россией целей СВО

Орбан: Россия в любом случае добьется поставленных целей СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Россия и НАТО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия добьется поставленных целей в рамках специальной военной операции (СВО), так как ее позиция разумна. Об этом в интервью блогеру Марио Науфалу заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Трансляция доступна в соцсети X.

«Позиция России, даже если она вам не нравится… по крайней мере, разумная. Они будут следовать за целью. И они ее добьются. В любом случае», — сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, ключевой вопрос сейчас заключается в том, как на это отреагирует Европейский союз (ЕС). Он призвал партнеров по ЕС как можно скорее перейти к мирным переговорам вместо продолжения боевых действий.

Ранее Орбан заявил, что Европе следует признать невозможность принятия Украины в ЕС и НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Политик пояснил, что укрепление ситуации и налаживание деловых отношений с Россией позволит заключить соглашения по вопросам безопасности, торговли, энергетики и другим направлениям. По словам Орбана, в таком случае между Россией и Европой может сложиться плодотворное сотрудничество.

    Последние новости

    В Госдуме заявили о колоссальных потерях российских аграриев

    США сообщили о переговорах с Россией и Китаем

    Российским войскам передали новые «Уланы-2»

    Официальный курс доллара к рублю продолжил снижаться

    Дикое животное сорвало рейс пассажирского самолета в США

    Иностранный футболист перешел в «Зенит» и подешевел на семь миллионов евро

    Россиянам раскрыли нюансы при выборе дачи

    Раздача листовок закончилась для российского студента 19 годами колонии

    Российская обладательница титула «Мисс Вселенная» раскрыла секрет красоты

    На Украине сообщили о возможном уголовном преследовании Арахамии

    Все новости
