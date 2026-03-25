Популярное полезное свойство комнатных растений опровергли

Биолог Воробьев: Комнатные растения не очищают воздух в квартире

Комнатные растения не смогут очистить воздух в доме или квартире, это маркетинговые уловки. Опроверг популярное полезное свойство домашних цветов биолог и агроном Михаил Воробьев, его слова передает «Москва 24».

По словам специалиста, комнатные растения не сильно влияют на состав воздуха в квартире. В процессе фотосинтеза они и правда поглощают углекислый газ и воду, вырабатывая кислород. Однако ночью, когда фотосинтез прекращается, растения тоже дышат — выделяют небольшое количество углекислого газа и поглощают кислород.

«Но эти объемы настолько незначительны, что говорить о каком-либо ощутимом влиянии на воздух в комнате не приходится», — подчеркнул Воробьев.

Сильнее повлиять на качество воздуха дома могут цитрусовые и хвойные растения: они выделяют фитонциды, которые подавляют рост бактерий. Агроном посоветовал обратить внимание на кипарисовик и ель «Коника», которые можно без проблем вырастить в квартире.

Ранее кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила, что для чистого воздуха в доме потребуются десятки и сотни растений.

