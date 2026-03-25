Популярное полезное свойство комнатных растений опровергли

17:13, 25 марта 2026

Биолог Воробьев: Комнатные растения не очищают воздух в квартире
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Natalia Duryagina / Shutterstock / Fotodom

Комнатные растения не смогут очистить воздух в доме или квартире, это маркетинговые уловки. Опроверг популярное полезное свойство домашних цветов биолог и агроном Михаил Воробьев, его слова передает «Москва 24».

По словам специалиста, комнатные растения не сильно влияют на состав воздуха в квартире. В процессе фотосинтеза они и правда поглощают углекислый газ и воду, вырабатывая кислород. Однако ночью, когда фотосинтез прекращается, растения тоже дышат — выделяют небольшое количество углекислого газа и поглощают кислород.

«Но эти объемы настолько незначительны, что говорить о каком-либо ощутимом влиянии на воздух в комнате не приходится», — подчеркнул Воробьев.

Сильнее повлиять на качество воздуха дома могут цитрусовые и хвойные растения: они выделяют фитонциды, которые подавляют рост бактерий. Агроном посоветовал обратить внимание на кипарисовик и ель «Коника», которые можно без проблем вырастить в квартире.

Ранее кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева заявила, что для чистого воздуха в доме потребуются десятки и сотни растений.

    Последние новости

    В Госдуме заявили о колоссальных потерях российских аграриев

    США сообщили о переговорах с Россией и Китаем

    Российским войскам передали новые «Уланы-2»

    Официальный курс доллара к рублю продолжил снижаться

    Дикое животное сорвало рейс пассажирского самолета в США

    Иностранный футболист перешел в «Зенит» и подешевел на семь миллионов евро

    Россиянам раскрыли нюансы при выборе дачи

    Раздача листовок закончилась для российского студента 19 годами колонии

    Российская обладательница титула «Мисс Вселенная» раскрыла секрет красоты

    На Украине сообщили о возможном уголовном преследовании Арахамии

    Все новости
