Названо необходимое для чистого воздуха количество растений в доме

Доцент Золотарева: Для очищения воздуха в доме нужны десятки и сотни растений

Для того чтобы очистить воздух в квартире, пары горшков с комнатными растениями не хватит. О реальных способностях комнатных растений к поглощению углекислого газа «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Комнатные растения действительно участвуют в газообмене, однако его масштабы довольно ограниченны. Интенсивность фотосинтеза зависит от степени освещения, площади листьев и здоровья растения. Квартирного освещения недостаточно для того, чтобы воссоздать для растения естественную среду или условия теплицы, поэтому поглощаемого им углекислого газа несоизмеримо мало по сравнению с тем, сколько человек вырабатывает в процессе дыхания.

Для заметного снижения концентрации углекислого газа в комнате необходимы десятки, а может, и сотни крупных растений с большой листовой поверхностью, уверена эксперт. Разместить их в стандартной квартире невозможно, поэтому эффект от фотосинтеза в пределах квартиры неощутим даже приборами, констатировала Золотарева.

Кроме того, собеседница издания отмечает, что далеко не всегда растения работают только на потребление углекислого газа и зачастую производят его сами. Так, в темное время суток процесс фотосинтеза прекращается, и растения продолжают дышать, потребляя кислород. В масштабах квартиры эффект, правда, незаметен. Тем не менее растения в доме не бесполезны: они повышают влажность воздуха и становятся частью интерьера, снижая стресс и создавая ощущение уюта.

Ранее россиян предупредили об опасности увядающих цветов. Вянущий букет распространяет споры плесени в воздухе, приводя к заложенности носа, раздражению слизистых и чиханию.