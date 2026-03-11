Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:40, 11 марта 2026Экономика

Россиян предупредили об опасности увядающих цветов

Врач Азизова: Увядающие цветы портят воздух и создают опасность для здоровья
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Reiner Conrad / Shutterstock / Fotodom

Увядающие букеты цветов портят качество воздуха и создают опасность для здоровья людей. Об этом предупредила россиян врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Азизова, ее слова передает RT.

Специалистка объяснила, что сразу после срезания цветы теряют природные защитные механизмы, а вода, в которой они стоят, становится благоприятной средой для вредных бактерий и грибков.

Главной опасностью для здоровья в этом случае становятся споры плесени. Вдыхание этих частиц раздражает слизистые, вызывает заложенность носа и чихание, а также способно спровоцировать бронхиальную астму и другие хронические заболевания дыхательных путей. Также во время бактериального разложения растительных тканей могут появиться летучие органические соединения, вызывающие гнилостный запах.

«В бытовых концентрациях они обычно не считаются токсичными, однако могут ухудшать качество воздуха в помещении и вызывать субъективный дискомфорт», — подчеркнула Азизова и посоветовала не находиться длительное время в помещении с источниками плесени. Особенно, если речь идет о пациентах с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями легких и пожилых людях.

Ранее владельцев кошек призвали избавиться от любых комнатных растений в доме, так как они токсичны для питомцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на самую мощную в мире российскую газовую станцию

    В Петербурге упавшая с дома штукатурка проломила голову прохожему

    В сети оценили внешность отметившей 17-летие дочери певицы МакSим

    Жители страны БРИКС остались без горячей пищи из-за нехватки газа

    В Польше осквернили кладбище советских воинов нацистскими лозунгами

    Россиян предупредили о риске заболеть раком из-за воды

    Россиянка после заявления в полицию получила штраф в 100 тысяч рублей

    Власти Британии раскрыли объем помощи Украине с 2022 года

    Россиян предупредили об опасности увядающих цветов

    Назван скрытый фактор риска заболеваний костей и суставов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok