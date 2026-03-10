Реклама

13:56, 10 марта 2026Экономика

Одну категорию россиян призвали срочно избавиться от домашних растений

Ветеринар Сиротина: Владельцам кошек нужно избавиться от любых домашних растений
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Olga Smolyak / Shutterstock / Fotodom

Владельцам кошек нужно срочно избавиться от всех комнатных растений в доме — они могут серьезно навредить здоровью питомцев. Убрать цветы призвала эту категорию россиян ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1».

Кошки едят цветы из-за авитаминоза или необходимости очистить желудок от шерсти, рассказала специалистка. Однако обычные домашние растения лучше не держать в одной квартире с питомцами — растения ядовиты для животных, а сами цветы страдают от того, что их грызут и ломают.

«Полезных комнатных растений для кошек нет, даже ромашка в больших количествах вызывает отравление», — подчеркнула Сиротина. В качестве компромисса ветеринар предложила высаживать пророщенную траву — овес или пшеницу. Эти растения содержат витамины и помогут кошкам эвакуировать шерсть из желудка.

Ранее россияне отказались экономить на кошках. С 1 по 23 февраля в России оборот в категории зоотоваров увеличился в годовом выражении на 13 процентов, а средний чек — на 4 процента, до 6981 рубля.

