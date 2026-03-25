10:08, 25 марта 2026

Появились новые подробности о разрушениях после взрыва в Севастополе

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате взрыва в Севастополе повреждены квартиры семи домов. Новые подробности о разрушениях раскрыла глава Гагаринского района города Екатерина Фалина, передает РИА Новости.

По данным чиновницы, режим чрезвычайной ситуации введен в трех поврежденных домах по улице Павла Корчагина. Еще в четырех домах зафиксированы небольшие повреждения остекления.

Кроме того, в результате взрыва оказались повреждены по меньшей мере 15 автомобилей.

«Экспертиза конструкций поврежденного дома, в квартире которого на первом этаже произошел взрыв, не окончена», — пояснила Фалина.

О взрыве в многоквартирном доме в Севастополе стало известно в ночь на 24 марта. По последним официальным данным, пострадали 12 человек, еще двоих не спасли.

