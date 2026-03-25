Раскрыто опасение Нетаньяху из-за США и Ирана

11:33, 25 марта 2026Мир

Axios: Нетаньяху опасается сделки США и Ирана без учета интересов Израиля
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опасается заключения сделки США и Ирана без учета интересов его страны. Об этом пишет Axios со ссылкой на израильские источники.

«Нетаньяху обеспокоен тем, что [президент США Дональд] Трамп может заключить сделку, которая не соответствует целям Израиля», — утверждается в публикации.

По данным издания, премьер опасается, что соглашение будет включать значительные уступки со стороны Израиля и ограничивать его возможность наносить удары по Ирану.

Ранее стало известно, что Иран четко дал понять администрации Трампа, что отказывается возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, предпочитая вести диалог с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    Одна страна получила разрешение на покупку российской нефти

    В России предложили опасную инициативу для электростанций

    Солнце уйдет из Москвы

    Простую бытовую привычку связали со снижением риска деменции

    Мишустин поручил Минтрансу подготовить предложения по постоплате парковок

    Заболевшую раком 54-летнюю звезду реалити-шоу не смогли спасти

    В Монголии сделали заявление о запасах поставляемого из России топлива

    Раскрыты новые детали плана США по Ирану из 15 пунктов

    Названа стоимость билета на электричку из России до Белоруссии

    Все новости
