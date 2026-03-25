Иран отказался вести переговоры с двумя представителями администрации Трампа

10:51, 25 марта 2026Мир

CNN: Иран отказался вести переговоры с Уиткоффом и Кушнером, предпочитая Вэнса
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран четко дал понять администрации президента США Дональда Трампа, что отказывается возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского главы Джаредом Кушнером, предпочитая вести диалог с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Сообщение, переданное по неофициальным каналам в США, свидетельствует о том, что Иран считает переговоры с участием Уиткоффа и Кушнера непродуктивными, учитывая дефицит доверия, возникший после срыва переговоров перед началом военных действий Израиля и США», — говорится в публикации.

По данным телеканала, Вэнс воспринимается Ираном как человек, который стремится как можно скорее закончить военный конфликт. Уточняется, что для вице-президента США участие в переговорах может быть рискованным, так как достичь соглашения о прекращении операции будет сложно.

Издание отмечает, что Тегеран вынужден иметь дело с тем, кого Вашингтон решит отправить на встречу, однако это не означает, что у них нет своих предпочтений.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не намерены уменьшать масштабы военной операции против Ирана в период контактов с ним. По ее словам, это необходимо для достижения военных целей, изложенных верховным главнокомандующим и Пентагоном.

