17:30, 25 марта 2026

Раскрыты делающие запах тела резким и неприятным факторы

Биолог Маскараке: Лук и чеснок делают запах тела более резким
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Wayhestudio / Freepik

Биолог Лаура Лопес Маскараке утверждает, что каждый человек имеет индивидуальный запах тела. В разговоре с изданием Infosalus она раскрыла факторы, которые на него влияют.

«Наш запах — результат работы невидимого оркестра, в котором принимают участие железы, бактерии, гены, эмоции и окружающая среда. Каждый человек обладает уникальным запахом, который меняется с возрастом, климатом, питанием или временем суток», — отметила Маскараке.

Так, по ее словам, лук, чеснок и карри делают запах тела более резким, а фрукты и овощи оказывают противоположное действие. Из-за тревоги запах становится более кислым, а из-за страха — неприятным, добавила биолог. Кроме того, свой вклад вносят и хронические заболевания. В качестве примера специалистка привела сахарный диабет: Маскараке отметила, что он придает человеку сладкий запах переспевших фруктов.

Ранее терапевт Карина Вагина рассказала, при каких заболеваниях возникает повышенная потливость. С этой проблемой, по ее словам, сталкиваются люди с эндокринными нарушениями.

