Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:30, 13 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Повышенная потливость оказалась признаком нескольких серьезных заболеваний

Терапевт Вагина: Повышенная потливость может указывать на диабет и туберкулез
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: siam.pukkato / Shutterstock / Fotodom

Внезапно появившаяся повышенная потливость, или гипергидроз, свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Карина Вагина. О том, на какие заболевания может указывать этот признак, она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, сильная потливость может появиться при эндокринных нарушениях, например, гипертиреозе или сахарном диабете. Также этот симптом характерен для онкологических и некоторых инфекционных болезней, включая туберкулез.

«Кроме того, гипергидрозом может сопровождаться прием некоторых препаратов, например, антидепрессантов или жаропонижающих средств. У женщин эта проблема может возникать в период менопаузы», — добавила доктор.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Чтобы понять причину внезапно повысившейся потливости и пройти эффективное лечение, специалистка рекомендовала обратиться к врачу-дерматологу.

Ранее стало известно, что депрессия, гипертония и диабет предшествуют развитию болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные электронных медицинских карт миллионов пациентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона сделал заявление о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Доктор Мясников назвал один из самых полезных продуктов

    Друзья дочери Оззи Осборна выразили беспокойство по поводу ее чрезмерной худобы

    Пытавшаяся избежать уголовного наказания россиянка подожгла полицейскую машину

    Ударившего пять раз ножом курсанта МВД России отправили в СИЗО

    Назван простой и доступный способ защитить машину от коррозии после реагентов

    Стало известно о подготовке покушения на основателя «Азова»

    В одной стране предостерегли от повышения цен на бензин

    Российский «Бук-М3» заметили в Алабаме

    Россиянки лишились отпуска в ЮАР и остались должны туроператору

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok