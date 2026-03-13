Повышенная потливость оказалась признаком нескольких серьезных заболеваний

Терапевт Вагина: Повышенная потливость может указывать на диабет и туберкулез

Внезапно появившаяся повышенная потливость, или гипергидроз, свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, предупредила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Карина Вагина. О том, на какие заболевания может указывать этот признак, она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, сильная потливость может появиться при эндокринных нарушениях, например, гипертиреозе или сахарном диабете. Также этот симптом характерен для онкологических и некоторых инфекционных болезней, включая туберкулез.

«Кроме того, гипергидрозом может сопровождаться прием некоторых препаратов, например, антидепрессантов или жаропонижающих средств. У женщин эта проблема может возникать в период менопаузы», — добавила доктор.

Чтобы понять причину внезапно повысившейся потливости и пройти эффективное лечение, специалистка рекомендовала обратиться к врачу-дерматологу.

Ранее стало известно, что депрессия, гипертония и диабет предшествуют развитию болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные электронных медицинских карт миллионов пациентов.

