Раскрыты новые детали плана США по Ирану из 15 пунктов

AP: Иран получил план США по урегулированию конфликта из 15 пунктов

Иран получил план США по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Пакистанские официальные лица в общих чертах охарактеризовали предложение как касающееся смягчения санкций, сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики, сворачивания иранской ядерной программы, мониторинга со стороны Международного агентства по атомной энергии, ограничений на ракетное вооружение и доступа для судоходства через Ормузский пролив, узкий вход в Персидский залив», — говорится в материале.

При этом издание отмечает, что Иран настаивает на том, что не ведет переговоров с США.

Ранее представитель центрального штаба иранской армии «Хатам аль-Анбия» подполковник Эбрахим Зольфагари высмеял слова президента США Дональда Трампа об успешных переговорах с Тегераном. По словам подполковника, описанная Трампом стратегическая мощь США превратилась в «стратегическую неудачу».

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.