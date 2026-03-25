09:58, 25 марта 2026Мир

В Иране высмеяли заявление Трампа о переговорах

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: MIRROR NOW / YouTube

Представитель центрального штаба иранской армии «Хатам аль-Анбия» подполковник Эбрахим Зольфагари высмеял слова президента США Дональда Трампа об успешных переговорах с Тегераном. Его слова передает агентство Tasnim.

«Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог», — отметил Зольфагари.

По словам подполковника, описанная Трампом стратегическая мощь США превратилась в «стратегическую неудачу». Зольфагари также задался вопросом, достиг ли Трамп «стадии ведения переговоров с самим собой».

Ранее Зольфагари обратился к американскому лидеру и пошутил, что тот уволен.

