В Иране высмеяли заявление Трампа о переговорах

Иранский подполковник Зольфагари высмеял слова Трампа об успешных переговорах

Представитель центрального штаба иранской армии «Хатам аль-Анбия» подполковник Эбрахим Зольфагари высмеял слова президента США Дональда Трампа об успешных переговорах с Тегераном. Его слова передает агентство Tasnim.

«Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог», — отметил Зольфагари.

По словам подполковника, описанная Трампом стратегическая мощь США превратилась в «стратегическую неудачу». Зольфагари также задался вопросом, достиг ли Трамп «стадии ведения переговоров с самим собой».

Ранее Зольфагари обратился к американскому лидеру и пошутил, что тот уволен.