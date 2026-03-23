Мир
04:38, 23 марта 2026

Представитель КСИР «уволил» Трампа

Марина Совина
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари обратился к президенту США Дональду Трампу и заявил, что тот уволен. Его выступление опубликовало иранское агентство Tasnim.

«Эй, Трамп, ты уволен! Тебе знакома эта фраза. Спасибо за внимание к этому вопросу», — сказал Зольфагари. Обращение он произнес на английском языке.

«Спасибо за ваше внимание к этому вопросу» является фирменной фразой Трампа, которую он часто использует в своих постах в соцсети Truth Social после переизбрания в 2025 году.

Ранее бывший посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей предложил Вашингтону самостоятельно решить проблему с Ормузским проливом, направив в регион свой крупнейший авианосец Gerald R. Ford. По его мнению, успех такого маневра произвел бы серьезное впечатление на мировое сообщество. «Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — так, спародировав одну из любимейших фраз Трампа, экс-посол завершил свое обращение к главе Белого дома.

    Последние новости

    «Это будет катастрофой». Трампа предупредили о последствиях наземной операции в Иране

    Россиянин описал отдых на вотчине Деда Мороза весной фразой «северная сказка без очередей»

    Названы типичные проблемы кроссовера Changan

    Над Ленобластью сбили десятки дронов

    Мужчина расправился с женой, закопал ее в саду и стал притворяться ей

    Вычислено защищающее от рака количество эякуляций в месяц

    Евродепутат назвала способную «спасти» Европу страну

    На Украине рассказали об ультиматуме Трампа Зеленскому

    Представитель КСИР «уволил» Трампа

    Раскрыта причина переброски США тысяч морпехов на Ближний Восток

    Все новости
