Представитель КСИР «уволил» Трампа

Представитель КСИР обратился к Трампу со словами «ты уволен»

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари обратился к президенту США Дональду Трампу и заявил, что тот уволен. Его выступление опубликовало иранское агентство Tasnim.

«Эй, Трамп, ты уволен! Тебе знакома эта фраза. Спасибо за внимание к этому вопросу», — сказал Зольфагари. Обращение он произнес на английском языке.

«Спасибо за ваше внимание к этому вопросу» является фирменной фразой Трампа, которую он часто использует в своих постах в соцсети Truth Social после переизбрания в 2025 году.

Ранее бывший посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей предложил Вашингтону самостоятельно решить проблему с Ормузским проливом, направив в регион свой крупнейший авианосец Gerald R. Ford. По его мнению, успех такого маневра произвел бы серьезное впечатление на мировое сообщество. «Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — так, спародировав одну из любимейших фраз Трампа, экс-посол завершил свое обращение к главе Белого дома.

