05:15, 18 марта 2026Мир

Трампу после призыва по Ормузскому проливу поступило необычное предложение

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Американскому лидеру Дональду Трампу поступило необычное предложение после его призыва к ЕС отправить военные корабли для защиты Ормузского пролива. Его озвучил бывший посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей в соцсети X.

Предложение заключается в том, чтобы администрация США самостоятельно решила проблему, направив в регион свой крупнейший авианосец Gerald R. Ford.

«Почему бы вам не провести авианосец USS Gerald Ford через Ормузский пролив, чтобы показать всему миру, что вы способны его открыть? Сделайте это в сопровождении нескольких кораблей израильского военно-морского флота», — обратился к Трампу историк.

Мюррей полагает, что успех такого маневра произвел бы серьезное впечатление на мировое сообщество. «Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — так, спародировав одню из любимейших фраз Трампа, экс-посол завершил свое обращение к главе Белого дома.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон ответил на просьбу американского лидера, что страна не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива.

