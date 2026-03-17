Франция ответила на просьбу Трампа

Макрон: Франция не будет участвовать в операциях в Ормузском проливе

Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях», — подчеркнул французский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что КНР, Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили гуманитарную помощь Москвы и перспективы деэскалации конфликта.