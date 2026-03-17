Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:17, 17 марта 2026Мир

Франция ответила на просьбу Трампа

Макрон: Франция не будет участвовать в операциях в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция не будет участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях», — подчеркнул французский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что КНР, Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили гуманитарную помощь Москвы и перспективы деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok