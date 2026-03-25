Риски революции на Кубе из-за блокады США оценили

Карпецкий: Риска революции на Кубе из-за блокады США нет

На данный момент риска начала революционных потрясений на Кубе из-за блокады США и экономических проблем на острове нет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель принимающего туроператора Cuba Libre PRO на Кубе Александр Карпецкий.

«Особо никто не стремится к тому, чтобы идти устраивать какую-то революцию. Дело в том, что те попытки, которые совершались раньше, то есть каких-то демонстраций и так далее, они достаточно жестоко подавлялись со стороны государства (...) Потом некоторых при посредничестве Ватикана даже отпустили из тюрем», — напомнил эксперт.

Карпецкий подчеркнул, что протесты на Кубе происходят только в небольших городках. В Гаване — столице островного государства — остается стабильная обстановка.

8 марта из-за недовольства отсутствием еды, воды и электричества жители Гаваны вышли на ночные протесты с кастрюлями — такой вид акции является одним из самых распространенных в регионе. При этом обстановка после протестов оставалась спокойной.