Россиянам раскрыли стоимость туров в популярные страны на весенних каникулах

Отдых в Египте с детьми на весенних каникулах обойдется в 209 тысяч рублей

Российским путешественникам раскрыли стоимость туров в популярные курортные страны на весенних каникулах — с 28 марта по 5 апреля. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе «Слетать.ру».

Уточняется, что в указанные даты соотечественники устремятся в Египет, Таиланд, Вьетнам и Турцию. Немалая часть также предпочла отдохнуть в России.

По информации специалистов, отдых в Египте с детьми в среднем обойдется в 209 тысяч рублей, в Таиланде — 180 тысяч рублей, во Вьетнаме — 189 тысяч рублей, в Турции — 121 тысяча рублей, в России — 74 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы весной 2026 года массово устремились на один африканский остров — речь идет о Маврикии. Интерес соотечественников к отдыху весной в этом месте увеличился в 3,1 раза в сравнении с 2025 годом.