Россияне весной массово устремились на один африканский остров

OneTwoTrip: Интерес россиян к отдыху весной на Маврикии увеличился в 3,1 раза

Российские туристы весной 2026 года массово устремились на один африканский остров — речь идет о Маврикии. Таковы данные исследования сервиса бронирования OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что интерес соотечественников к отдыху весной на Маврикии увеличился в 3,1 раза в сравнении с 2025 годом. При этом средняя цена номера на одну ночь на острове — 17,2 тысячи рублей. Еще одно привлекательное зарубежное направление — Танзания. В 2026 году туда устремились в 2,8 раза больше туристов из России. Местные отели предлагают проживание за 7,9 тысячи рублей в сутки. Популярной из не самых далеких локаций в этом сезоне стала Абхазия (рост в 3,6 раза). Стандартная цена за гостиницу в этой стране — 5,6 тысячи рублей.

Внутри России много туристов поедут в Тольятти — город в Самарской области стал безусловным лидером по числу бронирований в период с марта по май, спрос увеличился на 71 процент при средней цене в 3,1 тысячи рублей за сутки. Кроме того, ожидают большое количество гостей Ульяновск (рост на 69 процентов) и Оренбург (рост на 63 процента). Известно также, что этой весной соотечественники едут за границу на четыре дня, а на путешествия по России закладывают два дня.

Ранее стало известно, что Китай и Африка набирают популярность у россиян в 2026 году. Уточнялось, что страны, уже имеющие устойчивые позиции на российском рынке, — это Кения, Танзания, Маврикий, Сейшелы и ЮАР.