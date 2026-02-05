Реклама

Названы набирающие популярность у россиян в 2026 году необычные направления

Турэксперт Шилов: Китай и Африка набирают популярность у россиян в 2026 году
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Ключевым результатом 2025 года стало не только количественное восстановление туристического рынка, но и качественное изменение структуры спроса, сообщил директор Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT Максим Шилов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал необычные зарубежные направления, набирающие популярность у россиян в 2026 году.

По словам эксперта, сейчас наряду с традиционно популярными направлениями начали формироваться новые точки притяжения, а сами туристы все чаще выбирают более сложные, насыщенные и комбинированные форматы путешествий, и эти изменения формируют основу спроса в 2026 году.

Именно этот сдвиг — от «простого отдыха» к «путешествию за впечатлениями» — станет определяющим для рынка в ближайшем году

Максим Шиловтурэксперт

Статус одного из ключевых направлений выездного туризма в 2026 году закрепится за Китаем, убежден Шилов.

«Остров Хайнань, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гуйлинь, Чжанцзяцзе сохраняют популярность, однако параллельно растет интерес к регионам, ранее малоизвестным российскому туристу. По данным Национального офиса по туризму КНР, все больший интерес вызывают культурные и исторические центры Чэнду, Сиань, Лоян, Сучжоу, а также немассовые пляжные курорты — Циндао, Далянь и Бэйдайхэ. Для любителей активного отдыха и зимних видов спорта перспективными становятся Синьцзян и провинция Хэйлунцзян», — поделился эксперт.

Также в 2026 году уверенно закрепляется в числе направлений устойчивого роста Оман, рассказал собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что для российского рынка страна интересна редким сочетанием: богатое культурное наследие, разнообразные природные ландшафты и высокий уровень сервиса при отсутствии массового туризма.

Принципиальное отличие Омана от классических пляжных направлений — характер туристического продукта. Все большую долю спроса формируют программы, ориентированные на впечатления: горные и пустынные маршруты, исторические города, национальные парки, активный и экспедиционный туризм

Максим Шиловтурэксперт

«Растет внимание к таким регионам, как Маскат и Низва, горному массиву Хаджар, пустыне Вахиба, а также к югу страны — Салале, которая постепенно становится самостоятельным курортным направлением с уникальным климатом», — уточнил спикер.

По оценкам участников рынка и отраслевых объединений, Египет в 2026 году имеет потенциал значительного дополнительного роста, однако внутри направления происходит заметная трансформация, указал Шилов.

Так, несмотря на то, что подавляющее большинство туристов по-прежнему выбирают систему «все включено», растет спрос на более высокий сегмент размещения — отели 4-5 звезд, формат «ультра все включено», индивидуальные сервисы и комбинированные программы.

Египет постепенно уходит от образа исключительно пляжного курорта и все активнее развивается как центр культурно исторического и религиозного туризма. Открытие Большого Египетского музея, обновление экскурсионных маршрутов в Каире и Луксоре, а также развитие курортов Средиземноморского побережья — прежде всего, Эль Аламейна и Александрии — позволяют привлекать аудиторию, ориентированную на познавательные и насыщенные поездки

Максим Шиловтурэксперт

Еще один важный вектор 2026 года — рост интереса к странам восточной и южной Африки, обратил внимание эксперт.

«В фокусе внимания — природные заповедники, этнокультурные маршруты, экотуризм, экспедиционные форматы и путешествия за впечатлениями. Страны, уже имеющие устойчивые позиции на российском рынке, — Кения, Танзания, Маврикий, Сейшелы и ЮАР — дополняются новыми игроками. Так, в 2026 году на MITT впервые будет представлена Намибия», — заключил он.

Ранее коммерческий директор сервиса «Авито Путешествия» Владислава Сакина назвала февраль одним из самых подходящих месяцев для бюджетных путешествий по России.

    Обсудить
