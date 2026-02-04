Россиянам назвали самый подходящий месяц для бюджетных путешествий по стране

Февраль назвали одним из самых подходящих периодов для путешествий по России

Коммерческий директор сервиса «Авито Путешествия» Владислава Сакина назвала февраль одним из самых подходящих месяцев для бюджетных путешествий по России. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Турэксперт пояснила, что в феврале спрос на жилье меньше, конкуренция между объектами размещения выше, а значит, путешественники чаще находят предложения со скидками от стандартных цен. Кроме того, в этот период легче договориться о раннем заезде или позднем выезде без доплат.

Сакина также отметила, что в феврале авиакомпании снижают цены на перелеты по стране, так как после праздничного всплеска поток пассажиров заметно уменьшается. А у некоторых перевозчиков предложения билетов за мили по программам лояльности зимой выгоднее, чем летом.

Помимо денежной выгоды, в зимних путешествиях по России можно получить сервис «без режима конвейера». В феврале экскурсоводы, администраторы, сотрудники музеев, кафе и отелей трудятся в более спокойном ритме, чем летом, и уделяют больше внимания гостям, добавила Сакина.

Еще один плюс поездок по стране в холодное время года — возможность получить больше впечатлений за те же деньги. «Зимой культурные направления раскрываются иначе. В музеях, на выставках и экскурсиях тише и спокойнее. Можно не спеша рассматривать экспозиции и, например, гулять по дворцам Петербурга без плотного туристического трафика», — заключила эксперт.

Ранее специалисты сервиса назвали самые недооцененные направления для поездок по России. Первое место в списке занял Пермский край.