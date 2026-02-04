Реклама

10:33, 4 февраля 2026

Россиянам назвали самый подходящий месяц для бюджетных путешествий по стране

Февраль назвали одним из самых подходящих периодов для путешествий по России
Алина Черненко

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Коммерческий директор сервиса «Авито Путешествия» Владислава Сакина назвала февраль одним из самых подходящих месяцев для бюджетных путешествий по России. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Турэксперт пояснила, что в феврале спрос на жилье меньше, конкуренция между объектами размещения выше, а значит, путешественники чаще находят предложения со скидками от стандартных цен. Кроме того, в этот период легче договориться о раннем заезде или позднем выезде без доплат.

Сакина также отметила, что в феврале авиакомпании снижают цены на перелеты по стране, так как после праздничного всплеска поток пассажиров заметно уменьшается. А у некоторых перевозчиков предложения билетов за мили по программам лояльности зимой выгоднее, чем летом.

Помимо денежной выгоды, в зимних путешествиях по России можно получить сервис «без режима конвейера». В феврале экскурсоводы, администраторы, сотрудники музеев, кафе и отелей трудятся в более спокойном ритме, чем летом, и уделяют больше внимания гостям, добавила Сакина.

Еще один плюс поездок по стране в холодное время года — возможность получить больше впечатлений за те же деньги. «Зимой культурные направления раскрываются иначе. В музеях, на выставках и экскурсиях тише и спокойнее. Можно не спеша рассматривать экспозиции и, например, гулять по дворцам Петербурга без плотного туристического трафика», — заключила эксперт.

Ранее специалисты сервиса назвали самые недооцененные направления для поездок по России. Первое место в списке занял Пермский край.

