Россиянка покормила бездомную собаку и сломала ребро соседке за замечание

В Санкт-Петербурге женщина покормила бездомную собаку и сломала ребро соседке за сделанное замечание. Россиянку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов, передает «Фонтанка».

В ведомстве разъяснили, что гражданки начали конфликт из-за бродячей собаки. Петербурженка нанесла потерпевшей не менее шести ударов ногой в область грудной клетки, в результате чего у той сломалось ребро и образовался пневмоторакс.

На суде женщина признала вину — она пояснила, что набросилась с кулаками на пострадавшую, поскольку та пнула собаку.

