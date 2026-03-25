15:15, 25 марта 2026Россия

Россиянка покормила бездомную собаку и сломала ребро соседке за замечание

В Петербурге женщина покормила бездомную собаку и сломала ребро соседке
Майя Назарова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге женщина покормила бездомную собаку и сломала ребро соседке за сделанное замечание. Россиянку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов, передает «Фонтанка».

В ведомстве разъяснили, что гражданки начали конфликт из-за бродячей собаки. Петербурженка нанесла потерпевшей не менее шести ударов ногой в область грудной клетки, в результате чего у той сломалось ребро и образовался пневмоторакс.

На суде женщина признала вину — она пояснила, что набросилась с кулаками на пострадавшую, поскольку та пнула собаку.

До этого стало известно, что в Приморском крае домашняя собака разорвала лицо полуторагодовалому ребенку. Пес напал на ребенка, когда тот приблизился к его миске — животное в это время ело. У пострадавшего выявили перелом челюсти, разрыв слезных каналов и повреждение век.

