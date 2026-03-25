14:21, 25 марта 2026

Россиянка покрылась зудящей сыпью после контакта с насекомым на Бали

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Российская туристка покрылась зудящей сыпью после контакта с насекомым во время отдыха на индонезийском острове Бали. Об этом она рассказала РИА Новости.

Она почувствовала первые симптомы на культурной церемонии — кожа покрылась сыпью и покраснела, а позже появился сильный зуд. «Я поспешила в больницу, переживая, что меня могла укусить змея. Однако там мне показали фото гусеницы и сказали, что именно она была причиной реакции», — вспоминает соотечественница.

Материалы по теме:
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года: морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
Куда поехать в отпуск в июне 2026 года:морские курорты в России и за границей, лучшие идеи и цены
25 февраля 2026
Куда поехать отдыхать весной 2026 года: топ-12 направлений по России и за границей
Куда поехать отдыхать весной 2026 года:топ-12 направлений по России и за границей
29 января 2026

Врачи сообщили ей, что кожа отреагировала на контакт с огненной или ядовитой гусеницей. Это насекомое покрыто крошечными жалящими волосками, которые могут выделять токсин. Он не является смертельно опасным, но вызывает жжение, зуд и сыпь, которая похожа на ожог. Уточняется, что симптомы в большинстве случаев проходят за несколько часов или суток.

Ранее трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания на Бали. Родители сначала решили, что это ветрянка, и вызвали врача.

    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Появились подробности о нападении с ножом на девушку в день рождения

    Стало известно о смертельном ДТП с участием высокопоставленного российского чиновника

    Москвичам назвали срок исчезновения снега

    Названа причина искаженного представления Трампа о конфликте с Ираном

    Тренер сборной Мали рассказал о пропуске лидерами команды матча с Россией

    В Раде призвали готовиться к ударам Ирана по Украине

    Шансы восстановить движение судов в Ормузском проливе в ближайшие недели оценили

    Раскрыт простой способ визуально омолодиться на десяток лет без пластики

    В Южной Корее начали массовое производство истребителей KF-21

    Все новости
