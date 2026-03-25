Россиянка покрылась зудящей сыпью после контакта с насекомым на Бали

Россиянка покрылась сыпью на Бали после контакта с огненной гусеницей

Российская туристка покрылась зудящей сыпью после контакта с насекомым во время отдыха на индонезийском острове Бали. Об этом она рассказала РИА Новости.

Она почувствовала первые симптомы на культурной церемонии — кожа покрылась сыпью и покраснела, а позже появился сильный зуд. «Я поспешила в больницу, переживая, что меня могла укусить змея. Однако там мне показали фото гусеницы и сказали, что именно она была причиной реакции», — вспоминает соотечественница.

Врачи сообщили ей, что кожа отреагировала на контакт с огненной или ядовитой гусеницей. Это насекомое покрыто крошечными жалящими волосками, которые могут выделять токсин. Он не является смертельно опасным, но вызывает жжение, зуд и сыпь, которая похожа на ожог. Уточняется, что симптомы в большинстве случаев проходят за несколько часов или суток.

