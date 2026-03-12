Трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания на Бали

Shot: Трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара на Бали

Трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания в бассейне на индонезийском острове Бали. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, ребенка покусали насекомые в самом начале ее отдыха с родителями в Азии. На следующий день девочка искупалась в теплом бассейне, после чего на ее теле начали появляться красные пятна. Родители решили, что это ветрянка, и вызвали врача.

Через несколько дней ребенка отвезли в больницу. Там врачи установили, что у нее бактериальная инфекция импетиго. Медицинские работники пояснили, что у девочки очень чувствительная кожа, из-за чего бактерии попали в организм через ранки от укусов комаров. А в бассейне они появились из-за плохо хлорированной воды.

Пациентке выписали антигистаминные препараты и мази. Кроме того, ей запретили купаться в море и бассейне.

Ранее на этом же острове россиянка заработала инфекцию из-за укуса насекомого. У нее началась лихорадка и поднялась температура, а затем на месте укуса образовался фурункул.