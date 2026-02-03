Россиянка заработала инфекцию из-за укуса насекомого во время зимовки на Бали

Россиянка заработала инфекцию из-за укуса насекомого во время зимовки на острове Бали, Индонезия. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что во время совершения девушкой рабочего звонка на террасе насекомое укусило ее в ногу. Россиянка не придала этому большого значения, подумав, что это комар. Однако ночью у нее началась лихорадка и поднялась температура.

На следующий день на месте укуса образовался фурункул. В страховой компании пострадавшей рекомендовали принять антигистаминный препарат, но он не помог. Тогда девушка обратилась в больницу, где у нее обнаружили инфекцию, вскрыли фурункул и поставили дренаж. Теперь ей нужно приезжать в медицинский центр каждый день для перевязок. По предположению врачей, путешественницу мог укусить балийский жук-плавунец.

