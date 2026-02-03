Реклама

Песчаные мухи испортили отдых россиянам на любимом курорте богачей

Shot: Песчаные мухи атаковали россиян на Сейшелах
Алина Черненко

Фото: Han Xu / XinHua / Globallookpress.com

Песчаные мухи атаковали российских туристов на Сейшельских островах и испортили им отдых. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Соотечественники рассказали изданию, что через несколько дней после приезда на любимый курорт богачей они начали замечать укусы насекомых на руках, ногах и даже ягодицах. Россияне сравнили ощущения с уколами мелких иголок.

Через некоторое время в местах укусов появился зуд, который мешал туристам спать. У некоторых пострадавших получилось снять симптомы местными антигистаминными препаратами в течение нескольких дней, а у других укусы не проходят неделями. Мази и таблетки им не помогали, а на местах покраснений образуются волдыри. Один из собеседников Telegram-канала признался, что у него укусы прошли только через несколько недель после возвращения домой.

В декабре 2025 года российских туристов массово атаковали тигровые комары на индийском курорте Гоа. Эти насекомые переносят опасные болезни, в том числе лихорадки денге и чикунгунья.

