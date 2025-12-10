Реклама

10:35, 10 декабря 2025

Россиян массово атаковали переносящие опасные болезни тигровые комары в Индии

Shot: Тигровые комары атаковали российских туристов в Гоа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: frank60 / Shutterstock / Fotodom

Российских туристов во время отдыха в Гоа, Индия, массово атаковали тигровые комары. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что эти насекомые переносят опасные болезни, в том числе лихорадки денге, чикунгунья, Зика и Западного Нила. После их укусов остаются крупные волдыри на теле. Пострадавших от комаров россиян отправляют сдавать анализы на возможные вирусы.

Кроме того, местные врачи помогают соотечественникам бороться с волдырями, прокалывая и обрабатывая их, а также назначают лечение при необходимости.

Ранее отдыхавших на курорте Таиланда российских туристов покусали ядовитые насекомые. По сообщению россиян, никакой еды в кровати они не оставляли и не знают, откуда появились насекомые.

