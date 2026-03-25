Российские подростки устроили фотосессию со стелой и стащили ее

В Дзержинске два подростка устроили фотосессию со стелой и стащили ее

В Дзержинске Нижегородской области два подростка устроили фотосессию со стелой с названием города и стащили с нее сердце. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ni Mash.

Речь идет о стеле «Я люблю Дзержинск», установленной в парке «Радуга». На опубликованной записи можно увидеть, что в процессе фотосессии одна из девушек решила взобраться на нее, однако потерпела неудачу — символ сердца на архитектурном сооружении откололся, и подросток упала вместе с ним. Вторая девушка решила забрать его с собой, вскоре обе убежали.

По информации канала, подростков ищет полиция.

Ранее стало известно, что в Тульской области неизвестные украли водонапорную башню.