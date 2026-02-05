Водонапорную башню украли в российском регионе

В Тульской области украли водонапорную башню

В Заокском районе Тульской области неизвестные украли водонапорную башню с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова. Прокуратура возбудила уголовное дело, об этом говорится на сайте регионального СК России.

«По предварительным данным, с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова, расположенного в Заокском районе Тульской области, незаконно была похищена водонапорная башня», — отмечено в сообщении.

Следователи начали проводить обыски и опрашивать свидетелей, чтобы установить обстоятельства кражи. Специалисты также пытаются узнать личность лиц, забравших башню.

Ранее сообщалось, что в Москве продадут дом-памятник XIX века по цене однокомнатной квартиры в регионе. Начальная цена объекта составила 3,8 миллиона рублей.