Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:11, 5 февраля 2026Экономика

Водонапорную башню украли в российском регионе

В Тульской области украли водонапорную башню
Александра Качан (Редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Заокском районе Тульской области неизвестные украли водонапорную башню с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова. Прокуратура возбудила уголовное дело, об этом говорится на сайте регионального СК России.

«По предварительным данным, с территории музея-усадьбы В.Д. Поленова, расположенного в Заокском районе Тульской области, незаконно была похищена водонапорная башня», — отмечено в сообщении.

Следователи начали проводить обыски и опрашивать свидетелей, чтобы установить обстоятельства кражи. Специалисты также пытаются узнать личность лиц, забравших башню.

Ранее сообщалось, что в Москве продадут дом-памятник XIX века по цене однокомнатной квартиры в регионе. Начальная цена объекта составила 3,8 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров описал подробности звонка президента Украины Путину

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Двое украинцев плюнули кондуктору в лицо и избили машиниста пассажирского поезда

    Россиян призвали отказаться от сдачи шести бесполезных анализов

    Биткоин продолжил стремительно дешеветь

    Фура чуть не переехала сотрудника Ространснадзора в российском городе

    Федрезерв США обвинили в выпуске «волшебных денег»

    В России рухнули продажи грузовиков

    Появилась теория, что Оксана Федорова отказалась от титула «Мисс Вселенная», чтобы спастись от Эпштейна. Трамп был ей недоволен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok