07:22, 25 марта 2026

Вторая рота 159-й бригады ВСУ пропала без вести в Харьковской области
Марина Совина
В Харьковской области «пропала без вести» практически вся вторая рота первого батальона бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что 159-й отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ понесла существенные потери при попытке форсирования реки Волчья между селами Волоховка и Бочково. Эти данные подтвердил анализ некрологов уничтоженных противников.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что у ВСУ появился новый проблемный участок фронта. По его словам, его создало взятие под контроль населенного пункта Песчаное в Харьковской области.

До этого сообщалось, что 159-я бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность из-за потерь в живой силе. В связи с этим среди родственников военнослужащих царят панические настроения.

