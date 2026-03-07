Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:52, 7 марта 2026Бывший СССР

Бригада ВСУ из мобилизованных утратила боеспособность

«СВ»: 159-я бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Среди родственников военнослужащих отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) царят панические настроения. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По данным канала, близкие мобилизованных украинцев жалуются в соцсетях на то, что все подразделения бригады в Волчанском районе фактически утратили боеспособность из-за потерь в живой силе.

В январе сообщалось, что бойцы 159-й механизированной бригады ВСУ начали массово исчезать в районе села Зыбино Харьковской области из-за эффективной работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Солнцепек».

Ранее родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на акцию поддержки на майдане Независимости в Киеве. Как сообщила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход, наихудшая ситуация сложилась в 225-м отдельном штурмовом полку украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с президентом Ирана. Тегеран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля

    На Украине железнодорожная инфраструктура получила повреждения

    Тренер назвала причину провала Малинина на Олимпиаде

    Бригада ВСУ из мобилизованных утратила боеспособность

    Россиян предупредили о мошенничестве под видом налоговой

    Российский боец рассказал о подземном городе ВСУ

    В российском регионе получила повреждения железнодорожная инфраструктура

    В МИД сыронизировали о готовности Зеленского надеть юбку ради Трампа

    Названы последствия иранской блокады для стран Ближнего Востока

    Назван новый срок оплаты ЖКУ за февраль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok