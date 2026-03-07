«СВ»: 159-я бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность

Среди родственников военнослужащих отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) царят панические настроения. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По данным канала, близкие мобилизованных украинцев жалуются в соцсетях на то, что все подразделения бригады в Волчанском районе фактически утратили боеспособность из-за потерь в живой силе.

В январе сообщалось, что бойцы 159-й механизированной бригады ВСУ начали массово исчезать в районе села Зыбино Харьковской области из-за эффективной работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Солнцепек».

Ранее родственники пропавших без вести бойцов ВСУ вышли на акцию поддержки на майдане Независимости в Киеве. Как сообщила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход, наихудшая ситуация сложилась в 225-м отдельном штурмовом полку украинской армии.