Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:48, 31 января 2026Бывший СССР

Стало известно о массовом исчезновении бойцов ВСУ в Харьковской области

Бойцы 159-й бригады ВСУ массово исчезают под Харьковом из-за ударов «Солнцепека»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бойцы 159-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово исчезать в районе села Зыбино Харьковской области. Об этом стало известно ТАСС от источника в силовых структурах РФ.

«В Зыбино, восточнее Волчанских Хуторов, массово пропадают военнослужащие 159 омбр ВСУ. Это связано с бегством личного состава с позиций», — отметил собеседник агентства.

По его словам, украинские военнослужащие спешно оставляют позиции из-за эффективной работы расчетов тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек», под удары которой они попадают ежедневно.

Ранее появилось видео запуска системы «Солнцепек». В результате расчет уничтожил укрепленный пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названо число взятых под контроль России за месяц населенных пунктов

    В России изменились условия семейной ипотеки

    Оценены шансы Овечкина забить в матче НХЛ с «Каролиной»

    Стармер высказался о связях бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Стало известно о побеге готовящихся в Британии бойцов ВСУ

    Российские военные уничтожили взвод украинских боевиков «Кракена»

    Стало известно о массовом исчезновении бойцов ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok