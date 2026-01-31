Стало известно о массовом исчезновении бойцов ВСУ в Харьковской области

Бойцы 159-й бригады ВСУ массово исчезают под Харьковом из-за ударов «Солнцепека»

Бойцы 159-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово исчезать в районе села Зыбино Харьковской области. Об этом стало известно ТАСС от источника в силовых структурах РФ.

«В Зыбино, восточнее Волчанских Хуторов, массово пропадают военнослужащие 159 омбр ВСУ. Это связано с бегством личного состава с позиций», — отметил собеседник агентства.

По его словам, украинские военнослужащие спешно оставляют позиции из-за эффективной работы расчетов тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек», под удары которой они попадают ежедневно.

Ранее появилось видео запуска системы «Солнцепек». В результате расчет уничтожил укрепленный пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Запорожской области.