Появилось видео запуска тяжелой огнеметной системы «Солнцепек»

Момент запуска тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» попал на видео

Момент запуска тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Иди и смотри».

«Расчет ТОС "Солнцепек" группировки "Восток" уничтожил укрепленный пункт управления беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Запорожской области», — сказано в публикации.

На видео можно заметить 6 последовательных залпов. Позднее появляются кадры ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские войска выжгли позиции ВСУ в Харьковской области ударами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

