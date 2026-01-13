Реклама

12:19, 13 января 2026Бывший СССР

Появилось видео запуска тяжелой огнеметной системы «Солнцепек»

Момент запуска тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» попал на видео
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Момент запуска тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Иди и смотри».

«Расчет ТОС "Солнцепек" группировки "Восток" уничтожил укрепленный пункт управления беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Запорожской области», — сказано в публикации.

На видео можно заметить 6 последовательных залпов. Позднее появляются кадры ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские войска выжгли позиции ВСУ в Харьковской области ударами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

