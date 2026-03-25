06:00, 26 марта 2026

Стоимость ремонта квартиры в 2026 году подсчитали

Welcome 24: Ремонт квартиры в 2026 году обойдется в 1,9 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ремонт новой квартиры в 2026 году обойдется россиянам минимум в 1,9 миллиона рублей. Стоимость работ в эконом-сегменте с учетом минимальной мебелировки и использования бюджетных отделочных материалов подсчитали аналитики онлайн-агентства недвижимости Welcome 24, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным компании, стоимость капитального ремонта жилья в этом году может вырасти не менее чем на 25-30 процентов относительно 2025 года. Сейчас ремонт в эконом-сегменте стоит в среднем 35-50 тысяч рублей за квадрат, а в премиум сегменте — 140-145 тысяч рублей за квадрат.

При этом стоимость ремонта за квадрат в студиях и «однушках» выше, чем в жилье большей площади, так как дороже всего обходятся установка инженерных систем, санузел, ванная и кухня. В компактной квартире такие работы займут большую долю бюджета, а в квартирах от двух комнат размоются по метражу.

Согласно подсчетам, ремонт студии в новостройке площадью 25-35 квадратов обойдется в 1,25-1,75 миллиона рублей, однокомнатной квартиры (35-50 квадратов) — в 1,4-2,25 миллиона, двухкомнатной (50-70 квадратов) — в 1,75-2,7 миллиона, трехкомнатной (от 70 квадратов) — от 2,45 миллиона.

Рост цен также коснется мебели. В 2026 году стоимость минимального набора для семьи с детьми составит не менее 307 тысяч рублей. Дороже всего обойдутся спальня и гостиная — примерно 158 тысяч рублей. За обстановку кухни и столовой придется заплатить в среднем 88 тысяч, за детскую комнату — от 44 тысяч рублей, за прихожую — от 17 тысяч рублей. Комплексное обустройство квартиры обойдется дороже — не менее 680 тысяч рублей за одно помещение.

Ранее сообщалось, что в 2026 году россияне стали осторожнее подходить к ремонту и покупке жилья.

