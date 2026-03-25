Трамп выступил с очередной угрозой в сторону Ирана

Трамп пригрозил уничтожить крупную электростанцию в Иране стоимостью $10 млрд

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с угрозой в сторону Ирана. Теперь он заявил, что американские войска могут уничтожить крупную электростанцию в Исламской Республике, стоимость которой, по его словам, составляет 10 миллиардов долларов. Его цитирует ТАСС.

«Один удар в нужное место, и завода больше нет, он разрушается. Мы отложили это, поскольку мы ведем переговоры», — сказал американский лидер. Он также добавил, что Вашингтон может делать «все, что захочет».

Трамп подчеркнул, что предпочтет завершение конфликта без гибели большого числа людей и без разрушения этой электростанции. При этом он не стал уточнять, о какой именно электростанции идет речь.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил о готовности США продолжать переговоры «с помощью бомб».