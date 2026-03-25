23:39, 24 марта 2026Мир

Трамп выступил с очередной угрозой в сторону Ирана

Трамп пригрозил уничтожить крупную электростанцию в Иране стоимостью $10 млрд
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с угрозой в сторону Ирана. Теперь он заявил, что американские войска могут уничтожить крупную электростанцию в Исламской Республике, стоимость которой, по его словам, составляет 10 миллиардов долларов. Его цитирует ТАСС.

«Один удар в нужное место, и завода больше нет, он разрушается. Мы отложили это, поскольку мы ведем переговоры», — сказал американский лидер. Он также добавил, что Вашингтон может делать «все, что захочет».

Трамп подчеркнул, что предпочтет завершение конфликта без гибели большого числа людей и без разрушения этой электростанции. При этом он не стал уточнять, о какой именно электростанции идет речь.

Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил о готовности США продолжать переговоры «с помощью бомб».

    Последние новости

    Иран заявил о новом ударе по атомной электростанции «Бушер»

    Нетаньяху поручил помощнику следить за переговорами США и Ирана

    Работницу похоронного бюро насмерть раздавила платформа для подъема тел

    Стало известно о передаче Ирану американского плана по выходу из конфликта

    На Украине пригрозили Трампу

    Бразильский футболист «Зенита» назвал любимого русского писателя

    Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана

    «Окно возможностей прикрылось». США пытаются начать переговоры с Ираном. Почему Тегерану это не выгодно?

    Вучич рассказал о конце международного права

    Трамп назвал мелкой неурядицей сбитие трех американских истребителей по ошибке

    Все новости
